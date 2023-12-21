Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak günün maçları için VAR hakemi atamaları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
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21 Aralık 2023 13:24
Son güncelleme 21 Aralık 2023 13:33
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak günün maçlarında görev yapacak VAR hakemi atamaları açıklandı.

İşte günün VAR hakemleri; 

17:00 Rizespor - Pendikspor

Hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Alper Çetin

17:00 Samsunspor - Konyaspor

Hakem: Murat Erdoğan
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu

20:00 Beşiktaş - Alanyaspor

Hakem: Ümit Öztürk
VAR: Alper Ulusoy

20:00 Ankaragücü - Hatayspor

Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Bülent Birincioğlu

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