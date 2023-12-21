Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak günün maçlarında görev yapacak VAR hakemi atamaları açıklandı.
İşte günün VAR hakemleri;
17:00 Rizespor - Pendikspor
Hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Alper Çetin
17:00 Samsunspor - Konyaspor
Hakem: Murat Erdoğan
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor
Hakem: Ümit Öztürk
VAR: Alper Ulusoy
20:00 Ankaragücü - Hatayspor
Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Bülent Birincioğlu
İşte günün VAR hakemleri;
17:00 Rizespor - Pendikspor
Hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Alper Çetin
17:00 Samsunspor - Konyaspor
Hakem: Murat Erdoğan
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor
Hakem: Ümit Öztürk
VAR: Alper Ulusoy
20:00 Ankaragücü - Hatayspor
Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Bülent Birincioğlu
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU