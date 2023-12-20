Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak günün maçları için yapılan VAR hakemi atamaları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
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20 Aralık 2023 12:09
Son güncelleme 20 Aralık 2023 12:11
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak günün maçları için yapılan VAR hakemi atamaları açıklandı.

İşte günün VAR hakemleri;

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe Hakem: Zorbay Küçük VAR: Emre Malok

20.00 Galatasaray - VF Karagümrük Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu VAR: Özgür Yankaya

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa Hakem: Kadir Sağlam VAR: Koray Gençerler
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