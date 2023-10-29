Trendyol Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu.
Pendikspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu atanırken, Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu. Ankaragücü-Samsunspor maçında da Özgür Yankaya görev yapacak.
Pendikspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu atanırken, Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu. Ankaragücü-Samsunspor maçında da Özgür Yankaya görev yapacak.