29 Ekim

Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri!

Trendyol Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri açıklandı.

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Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri!
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29 Ekim 2023 12:17
Son güncelleme 29 Ekim 2023 12:19
Trendyol Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu.

Pendikspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu atanırken, Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu. Ankaragücü-Samsunspor maçında da Özgür Yankaya görev yapacak.

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