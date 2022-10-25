Süper Lig'de görünüm; Yeni lider Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk takımlar kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Tüm maçlarda gol sevincinin yaşandığı ligin 11. haftasında takımlar toplam 21 kez fileleri havalandırdı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1
HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1
Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'in 11. haftasında yapılan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
12. hafta
Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk takımlar kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Tüm maçlarda gol sevincinin yaşandığı ligin 11. haftasında takımlar toplam 21 kez fileleri havalandırdı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1
HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1
Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'in 11. haftasında yapılan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|10
|7
|2
|1
|29
|10
|19
|23
|2.ADANA DEMİRSPOR
|11
|6
|4
|1
|22
|12
|10
|22
|3.TRABZONSPOR
|11
|6
|3
|2
|16
|13
|3
|21
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|10
|6
|2
|2
|13
|4
|9
|20
|5.BEŞİKTAŞ
|11
|5
|4
|2
|20
|14
|6
|19
|6.ARABAM.COM KONYASPOR
|11
|5
|4
|2
|11
|5
|6
|19
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|11
|6
|1
|4
|15
|10
|5
|19
|8.GALATASARAY
|10
|5
|3
|2
|12
|9
|3
|18
|9.GAZİANTEP FK
|10
|4
|3
|3
|15
|12
|3
|15
|10.CORENDON ALANYASPOR
|11
|3
|4
|4
|16
|21
|-5
|13
|11.KASIMPAŞA
|11
|4
|1
|6
|9
|20
|-11
|13
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|3
|3
|4
|19
|18
|1
|12
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|-3
|10
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|10
|3
|1
|6
|13
|19
|-6
|10
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|10
|3
|1
|6
|7
|15
|-8
|10
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|10
|2
|3
|5
|7
|14
|-7
|9
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|2
|2
|6
|10
|18
|-8
|8
|18.İSTANBULSPOR
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|10
|0
|3
|7
|8
|16
|-8
|3
Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ