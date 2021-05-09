Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 40. hafta maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de görünüm
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09 Mayıs 2021 00:28
Süper Lig'de 40. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 38 25 6 7 86 41 45 81
2.FENERBAHÇE 38 24 7 7 69 38 31 79
3.GALATASARAY 38 24 6 8 73 34 39 78
4.TRABZONSPOR 38 18 13 7 47 35 12 67
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 17 9 12 61 51 10 60
6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 38 14 17 7 50 41 9 59
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57
8.GAZİANTEP 38 14 13 11 54 46 8 55
9.FATİH KARAGÜMRÜK 38 14 12 12 57 50 7 54
10.GÖZTEPE 38 13 12 13 55 52 3 51
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 38 12 12 14 48 47 1 48
12.ÇAYKUR RİZESPOR 38 11 12 15 48 63 -15 45
13.HELENEX YENİ MALATYASPOR 38 10 14 14 47 49 -2 44
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 38 11 11 16 41 55 -14 44
15.KASIMPAŞA 38 11 10 17 43 54 -11 43
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 38 9 13 16 34 50 -16 40
18.MKE ANKARAGÜCÜ 38 10 8 20 45 61 -16 38
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 39 9 10 20 41 66 -25 37
20.GENÇLERBİRLİĞİ 38 9 8 21 38 71 -33 35
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 38 6 10 22 36 68 -32 28
 

- 41. hafta

Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

 
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