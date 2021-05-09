Süper Lig'de görünüm

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 38 25 6 7 86 41 45 81 2.FENERBAHÇE 38 24 7 7 69 38 31 79 3.GALATASARAY 38 24 6 8 73 34 39 78 4.TRABZONSPOR 38 18 13 7 47 35 12 67 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 17 9 12 61 51 10 60 6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 38 14 17 7 50 41 9 59 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57 8.GAZİANTEP 38 14 13 11 54 46 8 55 9.FATİH KARAGÜMRÜK 38 14 12 12 57 50 7 54 10.GÖZTEPE 38 13 12 13 55 52 3 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 38 12 12 14 48 47 1 48 12.ÇAYKUR RİZESPOR 38 11 12 15 48 63 -15 45 13.HELENEX YENİ MALATYASPOR 38 10 14 14 47 49 -2 44 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 38 11 11 16 41 55 -14 44 15.KASIMPAŞA 38 11 10 17 43 54 -11 43 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 38 9 13 16 34 50 -16 40 18.MKE ANKARAGÜCÜ 38 10 8 20 45 61 -16 38 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 39 9 10 20 41 66 -25 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 38 9 8 21 38 71 -33 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 38 6 10 22 36 68 -32 28

Süper Lig'de 40. hafta maçları tamamlandı.Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0Galatasaray-Beşiktaş: 3-1Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporKasımpaşa-MKE AnkaragücüFenerbahçe-Demir Grup SivassporMedipol Başakşehir-Hes Kablo KayserisporGaziantep-Çaykur RizesporHelenex Yeni Malatyaspor-Atakaş HataysporYukatel Denizlispor-GalatasarayBeşiktaş-Fatih KaragümrükGençlerbirliği-Göztepeİttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor