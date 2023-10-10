Süper Lig'de golcülerin savaşı!

Avrupa'daki gibi Türk futbolunda da milli araya girildi. Süper Lig'de ilk 8 haftaya sonuçlar ve futbollarıyla damgasını vuran Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa kupalarında da yollarına kayıpsız devam ediyor.
Kanarya, 16'da 16 yaparken Aslan; ligdeki 8 maçının 1'inde, Avrupa'daki 8 maçının da 2'sinde berabere kaldı. Üç büyüklerin içinde en istikrarsızı ise Beşiktaş'tı…
Kartal, 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete yaşadı. Ezeli rakiplerin arasındaki rekabet, yeşil sahaya farklı bir şekilde yansıdı. Üç büyüklerin gol yollarındaki en önemli isimleri, göz kamaştırdı.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Beşiktaş'ta da Vincent Aboubakar; neden 'dünyaca ünlü yıldız' olduklarını kanıtladı.
İki kulvarda takımlarının en skorer isimleri olan bu oyunculardan Arjantinli olanı 10 maçta 14, Kamerunlu 13 maçta 14, Bosnalı ise 9 maçta 11 kez skora katkı yaptı.
HER BİRİ FARKLI
Mauro Icardi 7, Aboubakar 4, Dzeko ise 3 galibiyete doğrudan etki etti. Aslan'ın forvetinin bitiriciliği, Kartal'ın forvetinin yaratıcılığı, Kanarya'nın forvetinin ise hücum bölgesindeki çeşitliliği dikkat çekti.
Dünya futbolunda '9 numara' sıkıntısı yaşanırken üç büyüklerin yıldız forvetlerinin performansı, Türk futbolseverlerin şansı oldu. Icardi, Aboubakar ve Dzeko'nun sezon sonuna kadar istikrarlarını koruyup koruyamayacakları da merak konusu.
ONUACHU VAR, UMUT YOK
Üç büyüklerin aksine Trabzonspor, golcüler konusunda değişik bir görüntü çiziyor. 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan ve gol kralı olan Umut Bozok, bu sezon sadece 4 maçta (3'ü ilk 11'de toplam 263 dakika) süre alırken rakip fileleri havalandıramadı. Paul Onuachu ise son 4 maçın 3'ünde toplam 3 gol atarak Fırtına'nın en etkili ismi oldu.
Kanarya, 16'da 16 yaparken Aslan; ligdeki 8 maçının 1'inde, Avrupa'daki 8 maçının da 2'sinde berabere kaldı. Üç büyüklerin içinde en istikrarsızı ise Beşiktaş'tı…
Kartal, 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete yaşadı. Ezeli rakiplerin arasındaki rekabet, yeşil sahaya farklı bir şekilde yansıdı. Üç büyüklerin gol yollarındaki en önemli isimleri, göz kamaştırdı.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Beşiktaş'ta da Vincent Aboubakar; neden 'dünyaca ünlü yıldız' olduklarını kanıtladı.
İki kulvarda takımlarının en skorer isimleri olan bu oyunculardan Arjantinli olanı 10 maçta 14, Kamerunlu 13 maçta 14, Bosnalı ise 9 maçta 11 kez skora katkı yaptı.
HER BİRİ FARKLI
Mauro Icardi 7, Aboubakar 4, Dzeko ise 3 galibiyete doğrudan etki etti. Aslan'ın forvetinin bitiriciliği, Kartal'ın forvetinin yaratıcılığı, Kanarya'nın forvetinin ise hücum bölgesindeki çeşitliliği dikkat çekti.
Dünya futbolunda '9 numara' sıkıntısı yaşanırken üç büyüklerin yıldız forvetlerinin performansı, Türk futbolseverlerin şansı oldu. Icardi, Aboubakar ve Dzeko'nun sezon sonuna kadar istikrarlarını koruyup koruyamayacakları da merak konusu.
ONUACHU VAR, UMUT YOK
Üç büyüklerin aksine Trabzonspor, golcüler konusunda değişik bir görüntü çiziyor. 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan ve gol kralı olan Umut Bozok, bu sezon sadece 4 maçta (3'ü ilk 11'de toplam 263 dakika) süre alırken rakip fileleri havalandıramadı. Paul Onuachu ise son 4 maçın 3'ünde toplam 3 gol atarak Fırtına'nın en etkili ismi oldu.