Süper Lig'de flaş ayrılık kararı!

Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken flaş bir ayrılık kararı alındı.



Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.



Bu kararın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Gaziantep FK ile bu sezon 26 maça çıkan Sumudica, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rumen teknik adam, 1.38 puan ortalaması yakaladı.



Marius Sumudica, 5. haftada Erdal Güneş'in yerine gelmişti.





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