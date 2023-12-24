Süper Lig'de flaş ayrılık iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor için Fransa'dan flaş bir iddia gündeme geldi.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Akdeniz temsilcisinin, son dönemde oyunculara ödeme yapmakta sorun yaşadığı belirtildi.



SÖZLEŞME FESİH İDDİASI!



Adana Demirspor'da sezon başında kadroya katılan Andreaw Gravillon'un, ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar sonrası avukatı aracılığıyla kulübe mektup göndererek sözleşmesini feshettiğini ilettiği iddia edildi.



25 yaşındaki savunma oyuncusu ile Rusya'dan Spartak Moskova'nın ilgilendiği ifade edildi.



ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI



Adana Demirspor, Gravillon'un sezon başında 2.5 milyon euro bedelle Reims'ten kadrosuna katmıştı. Gravillon, Adana Demirspor'da 18 maça çıkarken bir kez gol sevinci yaşadı.



MURAT SANCAK DOĞRULAMIŞTI



Fransız basınından daha önce de Adana Demirspor'un oyunculara ödeme yapmakta zorlandığı iddiası gelmişti.



Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, bu iddianın ardından, "Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim, maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor, herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Profesyonel olarak, alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur, aşılmayacak bir durum değildir" ifadelerini kullanmıştı.





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