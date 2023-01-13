Süper Lig'de flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Jese Rodriguez ile yollar ayrıldı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde;



"Kulübümüz ile Jese Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Jesé Rodríguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."





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