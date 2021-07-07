Süper Lig'de fikstür çekimi tarihi açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesinde fikstür çekiminin tarihi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de fikstür çekimi tarihi açıklandı
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07 Temmuz 2021 12:56
Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.


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