Süper Lig'de fikstür çekiliyor!

Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmuştu. Şimdi futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimine çevrildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
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13 Temmuz 2021 07:42
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi bu akşam yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.


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