Süper Lig'de Ertuğrul Sağlam sürprizi!

Daha önce Beşiktaş, Bursaspor, Kayserispor ve Samsunspor gibi takımları çalıştıran Ertuğrul Sağlam; an itibarıyla ekibi ile birlikte Süper Lig ihtimalini değerlendiriyor.



ERTUĞRUL SAĞLAM SÜPER LİG BEKLEYİŞİNDE



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın teknik ekibine Süper Lig'i yakından takip ettirerek analizler yaptırdığı öğrenildi. Son olarak Kocaelispor ile görüşen Ertuğrul Sağlam'ın, Süper Lig'den tekliflere açık olduğu ancak henüz teklif almadığı belirtildi.



KOCAELİSPOR İLE ANLAŞAMADI



Kocaelispor ile görüşen ancak maddi şartlarda anlaşamayan Ertuğrul Sağlam, kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlıyor ve ekibi ile birlikte bu hedef doğrultusunda planlamalar yapıyor.



BURSASPOR İLE TARİH YAZMIŞTI



Bursaspor ile müthiş bir başarıya imza atan Ertuğrul Sağlam, 4 büyüklerden sonra Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk kulübü inşa etmişti.





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