Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak 4 erteleme maçının hakemleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri
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23 Şubat 2023 12:19
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakalarının hakemleri şöyle:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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