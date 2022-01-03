Süper Lig'de 'en'leriyle yerli ve yabancı futbolcu istatistikleri

Yabancılara en fazla süreyi Giresunspor verdi

En az yabancı oynatan Göztepe

En fazla Türk oyuncu 2 takımda forma giydi

En az yerli Konyaspor, en fazla yabancı Kayserispor'da

Futbolcuların sayısı ve aldıkları süreler

Takım Yabancı futbolcu Süre (Dk.) Türk futbolcu Süre (Dk.) Adana Demirspor 14 12365 12 8082 Altay 13 12679 11 6086 Hatayspor 13 13060 10 5655 Alanyaspor 15 10385 11 8319 Beşiktaş 13 12015 13 6691 Çaykur Rizespor 14 11468 12 7227 Sivasspor 12 10544 12 8213 Fenerbahçe 15 11450 12 7283 Antalyaspor 12 11015 12 7795 Galatasaray 15 12245 14 6535 Gaziantep FK 14 10979 13 7786 Göztepe 10 7814 12 10882 Giresunspor 13 13144 11 5619 Konyaspor 13 12594 8 6207 Kasımpaşa 12 10514 11 8269 Medipol Başakşehir 12 10299 15 8511 Yeni Malatyaspor 12 11017 10 7740 Trabzonspor 13 12321 13 6393 Fatih Karagümrük 14 12532 15 6139 Kayserispor 16 11890 11 6833 Toplam: 230.330 - Yüzde 61.2 146.265 - Yüzde 38.8

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısında toplam sürenin yüzde 61,2'sini yabancı oyuncular aldı.Süper Lig'in geride kalan 19 haftasında 190 maç oynanırken, futbolcular toplam 376 bin 595 dakika forma giydi.Yabancı oyuncular 230 bin 330 dakika sahada kalırken, Türk futbolcular ise 146 bin 265 dakika mücadele etti.Futbolcuların görev yaptığı toplam süre dikkate alındığında yabancıların oranı yüzde 61,2, yerli oyuncuların payı ise yüzde 38,8 oldu.GZT Giresunspor, ligin ilk yarısında yabancı oyuncuların en fazla süre aldığı takım olarak ön plana çıktı.Yeşil-beyazlı ekipte 13 yabancı ve 11 Türk olmak üzere toplam 24 futbolcu forma giydi.Yabancı oyuncular 13 bin 144 dakika sahada kalırken, yerliler ise 5 bin 619 dakika süre aldı.Göztepe, Süper Lig'in 19 haftalık periyodunda sayı ve süre bakımından en az yabancı oyuncu oynatan takım olarak dikkati çekti.İzmir temsilcisinin ilk yarıda oynadığı müsabakalarda 10 yabancı oyuncu forma giyerken, bu futbolcular toplam 7 bin 814 dakika mücadele etti.Sarı-kırmızılılar, 10 bin 882 dakikayla Türk oyuncuların en fazla süre aldığı takım olarak da ön plana çıktı.Medipol Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde sayı olarak en fazla yerli futbolcu tercih eden takım unvanını paylaştı.Süper Lig'in ilk yarısında iki İstanbul temsilcisinde de toplam 15'er Türk futbolcu süre aldı.Ligin ilk yarısında en az Türk oyuncu tercih eden takım Konyaspor, en fazla yabancı futbolcu oynatan ekip ise Yukatel Kayserispor oldu.Süper Lig'in 19 haftalık periyodunda sergilediği performansla beğeni toplayan İttifak Holding Konyaspor'da 8 yerli, Yukatel Kayserispor'da ise 16 yabancı oyuncu forma giydi.Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma giyen yabancı ve Türk futbolcuların sayısı ile aldıkları süre şöyle: