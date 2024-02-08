Süper Lig'de en iyisi Dusan Tadic!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic, yapay zeka indeks puanına göre Süper Lig'de bu sezon maç başına en iyi ortalamaya sahip kanat oyuncusu konumunda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de en iyisi Dusan Tadic!
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08 Şubat 2024 12:30
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, yapay zeka indeks puanına göre Süper Lig'de bu sezon maç başına en iyi ortalamaya sahip kanat oyuncusu oldu.

Comparisonator'un verilerine göre tecrübeli oyuncu, 281 puanla ilk sırada bulunuyor...

Tadic'i 258 puanla Yusuf Sarı takip ediyor. 227 puanla İrfan Can Kahveci üçüncü, 221 puanla Wilfried Zaha dördüncü. Kerem Aktürkoğlu ise 221 puanla beşinci sırada. 

 
 

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