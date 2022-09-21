Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ligde 7. haftada en çok mesafe kat eden oyuncular belli oldu. İlk 10 içinde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sadece 1 ismin olması dikkati çekti.



TORREIRA VE GEDSON İLK 10'DA



Karagümrük forması giyen Borini, 12 bin 749 metre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı. Borini'yi 12 bin 543 metre ile Shukurov takip etti. Öte yandan Galatasaray'dan Torreira listede 4, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ise 9. sırada kendisine yer bulabildi.



İLK 10 SIRADA YER ALAN İSİMLER



1- Borini 12.749

2- Shukurov 12.543

3- Soner Dikmen 12.243

4- Torreira 12.083

5- Muammer Sarıkaya 12.043

6- Tolga Ciğerci 11.929

7- Jimmy Durmaz 11.924

8- Taylan Antalyalı 11.919

9- Gedson Fernandes 11.913

10- Lima 11.853





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