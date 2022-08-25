Süper Lig'de dev maçın hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de dev maçın hakemi belli oldu!
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25 Ağustos 2022 12:32
 Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

26 AĞUSTOS CUMA

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

21.45 Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: Sarper Barış Saka

21.45 Trabzonspor Galatasaray: Ali Palabıyık

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

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