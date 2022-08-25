Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.



Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



26 AĞUSTOS CUMA



21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa



27 AĞUSTOS CUMARTESİ



19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay



21.45 Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam



21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz



28 AĞUSTOS PAZAR



19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge



19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: Sarper Barış Saka



21.45 Trabzonspor Galatasaray: Ali Palabıyık



29 AĞUSTOS PAZARTESİ



19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler



21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan





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