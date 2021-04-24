Süper Lig'de büyük heyecan

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kayserispor, Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçların ilk yarıları sona erdi.



Beşiktaş 2-1 Kayserispor

Antalyaspor 0-0 Galatasaray



ERMAN TOROĞLU



Antalyaspor - Galatasaray

Kayseri bir başladı oyuna, Kayseri tam saha pres. Bu Kayseri acaba bunu kaç dakika yapacak dedim. Beşiktaş gol attı, anında cevap verdiler. Ancak arka taraf çok açık. İki takım arasında kalite farkı var. Beşiktaş 2-1 öne geçti ama Beşiktaş da aynı tempoyu tutturarak oynamaya başladı. Onlar da basmaya başladı. Beşiktaş takımı da arka tarafı bu kadar bırakırsa sıkıntı yaşarlar. Beşiktaşlı futbolcular çok hırslanmışlar. O sakat, bu sakat biz adam değil miyiz diyorlardır. 11'i birden aynı şeyi düşünüyorlar. 3-1'i istiyorlar. 3 için de biraz kontrollü oynamak lazım. Kayseri'ye 1 puan kafi gelebilir. Antalya gol atarsa Galatasaray'a çok çektirir diyoruz.



Beşiktaş - Kayserispor



Beşiktaş golü yedikten sonra öyle bir oynamaya başladı ki, çok fazla efor sarf ediyorlar. Oyuncular çok hırslı. Beşiktaş oyuncularının hepsi kavga ediyor.Gökhan'a 2 kez araya bıraktılar, gidemedi. O kadar süratli bir futbolcu değil. Enteresan bir maç oluyor. Rus rueti gibi bir maç. Beşiktaş Takımı hücum ediyor, dakika 43, 2 Kayseri'li santrada, bir de Beşiktaşlı var. Herkes basıyor, alıyor, veriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Josef'i almamakla büyük hata yapmamışlar. Giderken de iyi oyuncuydu. Atiba yok, Josef müthiş oynadı. her şeyiyle çok faydalı bir adam. 2-3 adamın yerinde oynayabilecek bir adam.



NİHAT KAHVECİ



Beşiktaş maçı neredeyse 1-1 başladı. Cüneyt Hoca penaltıda elini bile zor uzattı. Bence penaltı değildi. Vermese 'Neden vermedin?' demem.



