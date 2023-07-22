Süper Lig'de bu sezon 3 yabancı teknik direktör olacak!

20 takımla oynanacak 2023-2024 Türkiye Süper Ligi sezon öncesi tüm takımlar hazırlıklarına başladı. 11 Ağustos 2023 Cuma günü başlayacak Süper Lig, 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de bir çok şampiyon teknik adam bu sezon takımsız kalırken, 20 takımla oynanacak bu sezonda sahada, sadece iki şampiyon teknik adam var.

2023-24 sezonunda kulüpler döviz kurundaki ani yükselişler nedeniyle birçok transferini gerçekleştirmekte zorlanırken ligdeki yarışın teknik adamların taktik savaşlarına dönmesi bekleniyor.

20 takımın mücadele edeceği 2023-24 sezonunda Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Başakşehir, Hatayspor, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Alanyaspor, Pendikspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Rizespor eski teknik direktörleriyle devam ediyorlar.

Ligde yer alan 5 kulüp, yeni teknik adamlarla bu sezona başlayacak. Fenerbahçe 'de İsmail Kartal, Adana Demirspor'da Patrick Kluvert, Sivasspor'da Servet Çetin, Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem ve Gaziantep FK'da Erdal Güneş görev alacak.

Yeni sezonda 3 takımda yabancı teknik direktör görev alacak. Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic, Adana Demirspor'da Patrick Kluvert ve Trabzonspor'da Nenad Bjelica, takımını sahaya sürecek.

Süper Lig'de görev alacak 4 teknik adam ise Almanya doğumlu. Samsunspor'da görev alan Hüseyin Eroğlu, Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, Fatih Karagümrük'ün başında yer alan Alparslan Erdem ve Alanyaspor'da Ömer Erdoğan, gurbetçi hoca olarak takımlarının başında yer alacak.

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında Şenel Güneş ve Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan olmadı. 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş'li Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile 2022-23 sezonunda da Galatasaray'la Okan Buruk şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem. Erdem, 11 Aralık 1988 tarihinde Almanya'da doğdu. En yaşlı teknik adam ise 1 Haziran 1952 Trabzon doğumlu 71 yaşındaki Şenol Güneş.

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda görev yapacak teknik direktörlerin liglerdeki ve milli takımlardaki maç kariyerleri yaşa göre yazılmıştır:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 (71) Trabzon doğumlu. 1988-2023 tarihleri arasında teknik direktör olarak 11 takım çalıştırdı. Trabzonspor'da başlayan antrenörlük hayatında Güneş, teknik adam olarak 896 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 468 galibiyet, 217 beraberlik ve 211 kez maç kaybetti. Ayrıca Şenol Güneş 2 farklı dönemde A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı. 82 maça çıkan Güneş, 38 galibiyet, 23 beraberlik alırken 21 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş, A Milli Takımın başında bulunduğu 2002 FIFA Dünya Kupası üçüncü oldu. Bu şampiyonada alınan üçüncülük Türk milli futbol takımının aldığı en büyük başarı olarak tarihe geçti. Güneş, bu başarısıyla UEFA tarafından 2002 yılının en iyi teknik direktörü seçildi. Tecrübeli teknik adam, A Milli Takım'da FIFA 2003 Konfederasyonlar Kupası üçüncülüğünü kazanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 (62) İstanbul'da doğdu. 1996 yılında Fenerbahçe Gençlik Gelişim Koordinatörü olarak başlayan antrenörlük hayatında iki kez yardımcılık yaptı. Kartal, teknik direktör olarak 2014-2022 tarihleri arasında 13 kez çalıştı ve 212 maça çıktı. İsmail Kartal, bu maçlarda 98 galibiyet, 43 beraberlik alırken, sahadan 71 kez de yenik ayrıldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 31 Mart 1968 (55) Ankara'da doğdu. 2007-2023 tarihleri arasında 7 takımda teknik direktör olarak 339 maça çıktı. Kayserispor ile başlayan teknik direktörlük kariyerinde Kafkas, 136 galibiyet, 87 beraberlik ve 116 yenilgi aldı. Öte yandan Tolunay Kafkas, TFF'de Alt Yapı Direktörlüğü, U21 Milli Takım Gençlik Gelişim Koordinatörlüğü, Türkiye Gelişim Direktörlüğü yaptı. Kafkas, ayrıca U21 Milli takımında teknik direktör olarak 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 10 Mayıs 1970 (53) Manisa'da doğdu. Özdeş, antrenörlük hayatına 1995 yılında Bergama Belediyesi alt yapılarında başladı. Yardımcı antrenör olarak 10 takımda görev yaptı. U19 milli takımını da çalıştıran Kemal Özdeş, 9 maça çıktı. 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Özdeş, teknik adam olarak kariyerine 2011-2023 tarihleri arasında başladı ve 9 takım çalıştırdı. 215 maça çıkan Özdeş, bu maçlarda 79 galibiyet, 43 beraberlik alırken 93 maç kaybetti.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 26 Ağustos 1971 (52) Aydın'da doğdu. Kariyerine 2007 yılında yardımcı olarak başlayan Özköylü, 3 takımda çalıştı. Pendikspor'u geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü, 2010- 2023 yılları arasında 16 takımda teknik direktör olarak 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 186 galibiyet, 102 beraberlik alan Özköylü, 105 kez sahadan yenik ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 (52) Hırvatistan'da doğdu. Kariyerine 2007 FC Karnten takımında oyuncu antrenör olarak başladı. 25 maça çıkan Bjelica, 11 maçtan galip ayrılırken, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Hırvat teknik adam 2008-2023 yılları arasında 9 takımda teknik direktör olarak 539 maçta görev aldı. Bjelica, 276 galibiyet alırken, 129 maçı berabere, 134 maçta sahadan yenik ayrıldı.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2 Kasım 1972 (51) Almanya'da doğdu. Kariyerine Bucaspor alt yapısında antrenör olarak başlayan Eroğlu, bu sezon Samsunspor'u Süper Lig'e çıkardı. 2012-2023 yılları arasında sadece 2 takımda teknik direktörlük yaptı. 399 maça çıkan Hüseyin Eroğlu, 189 galibiyet, 95 beraberlik ve 115 kez de kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 19 Ekim 1973 (49) İstanbul doğumlu. 2011 yılında kariyerine milli takımda yardımcı antrenör olarak başlayan ve 2013-2023 yılları arasında 8 takımda teknik direktörlük yapan Okan Buruk, 319 maça çıktı. Çalıştırdığı takımlarda 143 maçı kazanan Buruk, 68 beraberlik alırken, sahadan 108 kez de yenik ayrıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 28 Ekim 1973 (49) Sırbistan doğumlu. 2006 yılında FK Srem takımında yardımcı olarak kariyerine başlayan Sırp teknik adam, Sırbistan U19 Milli Takımı'nda görev aldı. 10 maçta görev alan Aleksandar Stanojevic, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Stanojevic, 2010-2023 yılları arasında 10 takımda teknik direktör olarak görev yaptı ve 375 maça çıktı. 215 maçtan galibiyetle ayrılan Sırp teknik adam, 62 beraberlik ve 98 de yenilgi aldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluvert, 1 Temmuz 1976 (47) Hollanda doğdu. 2008 yılında AZ Alkmaar takımında forvet antrenörü olarak kariyerine başladı ve iki takımda çalıştı. Patrick Kluvert, Kamerun ve Hollanda Milli takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. Farklı takımlarda stratejik danışman, sportif direktör ve 1 takımda ise geçici antrenör olarak çalıştı. 6 maça çıkan Kluvert, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 2008-2023 yılları arasında birçok takımda farklı görevlerde bulunan Hollandalı Patrick Kluvert, sadece iki takımda teknik direktörlük yaptı ve 54 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 10 beraberlik alırken, sahadan 16 kez yenik ayrıldı.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 12 Kasım 1976 (47) Hatay'da doğdu. 2011 yılında yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Palut, bir takımda sportif direktör, 5 takımda ise yardımcı olarak antrenör olarak görev aldı. 2017-2023 tarihleri arasında üç takımda teknik direktör olarak çalışan İlhan Palut, 232 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 111 galibiyet, 65 beraberlik ve 56 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 (46) Almanya'da doğdu. 2013 yılında Eskişehir U21 takımında antrenörlük hayatına başlayan Erdoğan, bir takımda yöneticilik, 4 ayrı takımda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2020-2023 tarihleri arasında 4 takımda teknik direktörlük kariyerine başlayan Ömer Erdoğan, bu sürede 121 maça çıktı. 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 43 yenilgi aldı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 (46) Trabzon'da doğdu. Futbolu bıraktıktan sonra 2015 yılında Türkiye A2 Milli Takımında yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2015 yılında teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor ile başlayan Fatih Tekke, 2023 yılına kadar 9 takımda 163 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Tekke, 54 maç kaybederken 44 maçı berabere, 65 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 28 Şubat 1980 (43) İzmir'de doğdu. 2016 yılında Gaziantep FK'da yardımcı antrenör olarak başladı ve 7 farklı takımda görev aldı. 2020 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Atan, iki takımda çalıştı. Çağdaş Atan, 2023 yılına kadar 86 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 38 galibiyet, 13 beraberlik ve 35 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 17 Mart 1981 (42) Iğdır'da doğdu. 2017 yılında Alanyaspor ile başlayan yardımcı antrenörlük kariyerinde 4 farklı takımda, 2 bin 28 gün görev yaptı. 2023 yılının haziran ayında Sivasspor ile anlaşan Çetin, ilk teknik direktörlük deneyimini bu takımda yaşayacak.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, 7 Eylül 1980 (42) İstanbul'da doğdu. 2020 yılında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak çalıştı. 2021 yılında ise yine Fenerbahçe'de geçici antrenör olarak 10 maça çıktı ve 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Belözoğlu ilk teknik adamlık görevine 2021 yılında Başakşehir'de başladı. Teknik direktör olarak 2023 yılına kadar 83 maça çıkan Emre Belözoğlu, 83 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 21 beraberlik, 44 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 27 Ekim 1981 (41) İstanbul'da doğdu. 2019 yılında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. Demirel, 2021-2023 yılları arasında teknik direktör olarak iki takım çalıştırdı. Demirel, 41 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 kez yenildi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Erdal Şahin, 29 Mart 1982 (41) Siirt doğumlu. Kariyerindeki ilk teknik adamlık deneyimini Gaziantep FK'da yaşayacak.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 (35) Almanya doğumlu. 2021 yılında kariyerine Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak başladı. İlk teknik adamlık deneyimini yine Antalyaspor'da başlayan Şahin, 73 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 kez kaybeden Şahin, 17 kez berabere kalırken 30 maçta ise galip geldi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem, 11 Aralık 1988 (34) tarihinde Almanya'da doğdu. Aktif futbol yaşantısını sonlandıran Erdem, 2022 yılında Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenör olarak görev aldı. Alparslan Erdem 2023-2024 sezonunda teknik direktör olarak takımın başına getirildi.