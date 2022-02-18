Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif!

TFF, Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif!
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18 Şubat 2022 21:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig yardımcı hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

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