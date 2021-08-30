Süper Lig takımlarından Göztepe'de ilk hafta galibiyet gelmeyince, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına karar verildi.



İlk üç haftada iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Göztepe'de, karşılıklı anlaşma sonrasında ayrılık kararı alındı.



Şenol Can (Kasımpaşa), Yalçın Koşukavak (Kayserispor) ve Samet Aybaba'nın (Adana Demirspor) ardından Ünal Karaman ile de yollar ayrılınca, Süper Lig'in ilk üç haftasında dört ismin son verilmiş oldu.



