Süper Lig'de Ahmed Kutucu fırtınası!

Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu, Süper Lig'de atmaya devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 12. maçında 11. gol katkısını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de Ahmed Kutucu fırtınası!
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23 Kasım 2024 14:48
Son güncelleme 23 Kasım 2024 15:10
Eyüpspor'un başarılı ismi Ahmed Kutucu, Süper Lig'de gol katkısı yapmaya devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'un Rizespor ile karşılaştığı maçta da boş geçmedi.

11 GOLE KATKI YAPTI

Rakip fileleri ceza sahası dışından avlayan Ahmed Kutucu, bu sezonki 6. golünü kaydetti. Başarılı isim ayrıca 5 de asist yaptı.

10 MAÇTA SKOR ÜRETTİ

Öte yandan Ahmed Kutucu bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol katkısı yapmayı başladı.

İyi performansı sonrası milli takıma da davet alan Kutucu, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

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