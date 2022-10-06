Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:
7 EKİM CUMA
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
8 EKİM CUMARTESİ
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
9 EKİM PAZAR
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
10 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
7 EKİM CUMA
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
8 EKİM CUMARTESİ
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
9 EKİM PAZAR
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
10 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
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