Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
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02 Ekim 2024 14:36
Son güncelleme 02 Ekim 2024 15:04
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Jose Mourinho'nun Alanyaspor maçı sonrası "Genç ama iyi hakem" dediği Mehmet Türkmen, Galatasaray - Alanyaspor maçına atandı.

Beşiktaş'ın Gaziantep'e konuk olacağı maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Trabzonspor'un Hatayspor ile oynayacağı maçta Kadir Sağlam görev alacak.

İşte Haftanın Hakemleri

4 Ekim Cuma

20.00 Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar

16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Gaziantep - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

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