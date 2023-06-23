Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı

SÜPER LİG 2022-23 SEZONU



74 ÜLKEDEN 311 YABANCI FUTBOLCU OYNADI



ÜLKE



SAYI



Brezilya



22



Portekiz, Fransa



15



Bosna-Hersek



14



Senegal



13



Nijerya



12



İtalya



11



Kongo



10



Kosova, Yunanistan



9



Hollanda



8



Norveç, İspanya, Gana



7



Fas, Kamerun, Arnavutluk, Fil Dişi Sahili, Uruguay



6



Makedonya, Hırvatistan, Cezayir, Belçika, Sırbistan



5



Kolombiya, Angola, Danimarka, Romanya



4



Rusya, Polonya, Gine, Macaristan, Almanya, İngiltere, Gambiya, Mali, İsviçre, Gürcistan, İran



3



İzlanda, Yeşil Burun Adaları, Liberya, Kanada, ABD, Slovenya, Mısır, İsrail, Ekvador, İsveç, Arjantin, Çekya, Tunus



2



Paraguay, Ukrayna, Kosta Rika, Azerbaycan, Uganda, Curaçao, Gabon, Japonya, Avusturya, Şili, Kazakistan, Bulgaristan, Venezuela, Karadağ, Surinam, Burundi, Burkina Faso, Moldova, Çin, Slovakya, Özbekistan, Sierra Leone



1





Yabancı oyuncu kontenjanı sürekli tartışma konusu olan Süper Lig'de, 2022-23 sezonunda 74 ülkeden toplam 311 yabancı futbolcu görev yaptı.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geride kalan sezonda toplam 582 futbolcu forma giydi.Bu oyuncuların 271'i (yüzde 46,5) yerlilerden oluşurken, 74 farklı ülkeden ithal edilen yabancı futbolcuların sayısı 311'i (yüzde 53,5) buldu.Futbolcuların oynama süreleri baz alındığında ise yabancı futbolcuların yüzde 60,9'luk üstünlüğü göze çarpıyor.Süper Lig'de kişi sayısı olarak en fazla ter döken yabancı oyuncular içinde Brezilya'nın üstünlüğü bulunuyor.Dünyanın neredeyse her yerine oyuncu ihraç eden ve ülkemizde de çokça rağbet gören Brezilyalı futbolcular, 22 oyuncuyla Süper Lig'de temsil edildi.Ligdeki 19 takımdan 11'i, kadrosunda en az bir "sambacıya" yer verdi.Brezilya'nın ardından Süper Lig'de en fazla temsilciyi 2 ülke bulundurdu. Portekiz ve Fransa'dan 15'er futbolcu ligimizde boy gösterdi.Klasmanda üçüncü sırada ise 14 futbolcuyla Bosna-Hersek var.Brezilya, Portekiz, Fransa ve Bosna-Hersek'in yanı sıra 4 ülke daha temsil oranını çift haneli sayılara taşıdı.Senegal'den 13 ve Nijerya'dan 12 futbolcu, Türkiye'nin en üst liginde görev yaptı.Son yıllarda ligde görev alan İtalyan hocaların etkisiyle, bu ülkeden futbolcu sayısı 11'e çıktı.Süper Lig 2022-23 sezonunda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden de 10 futbolcu mücadele etti.Spor Toto Süper Lig'de Kosova ve Yunanistan'dan 9'ar, Hollanda'dan 8 futbolcu forma şansı yakaladı.Norveç, İspanya ve Gana'dan 7'şer futbolcu izleyen futbolseverler; Fas, Kamerun, Arnavutluk, Fil Dişi Sahili ve Uruguay'dan 6'şar oyuncunun performansına şahitlik etti.Makedonya, Hırvatistan, Cezayir, Belçika ve Sırbistan, ligde 5'er futbolcuyla temsil edilen ülkeler oldu.Kolombiya, Angola, Danimarka ve Romanya'dan 4'er futbolcunun yer aldığı Süper Lig'de; Rusya, Polonya, Gine, Macaristan, Almanya, İngiltere, Gambiya, Mali, İsviçre, Gürcistan ve İran'dan 3'er futbolcu sahne aldı.İzlanda, Yeşil Burun Adaları, Liberya, Kanada, ABD, Slovenya, Mısır, İsrail, Ekvador, İsveç, Arjantin, Çekya ve Tunus'un 2'şer oyuncu gönderdiği lige, 1'er futbolcu veren ülkeler ise şöyle:Paraguay, Ukrayna, Kosta Rika, Azerbaycan, Uganda, Curaçao, Gabon, Japonya, Avusturya, Şili, Kazakistan, Bulgaristan, Venezuela, Karadağ, Surinam, Burundi, Burkina Faso, Moldova, Çin, Slovakya, Özbekistan ve Sierra Leone.Ligde forma giyen yabancı futbolcuların kıtalara göre dağılımına bakıldığında, Avrupa'nın bariz üstünlüğü dikkati çekiyor.Toplam 311 yabancı futbolcu içinde 168 kişi (yüzde 54), Avrupa ülkelerine mensup. Avrupa'yı 88 futbolcuyla (yüzde 28) Afrika takip ediyor.Güney Amerika'dan 41 oyuncunun (yüzde 13) ter döktüğü ligde, Asya'dan 9 (yüzde 3), Kuzey Amerika'dan da 5 futbolcu yer aldı.Geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncuların ülkelerine göre sayısı şöyle: