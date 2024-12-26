Süper Lig'de 67 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Takım



Yerli



Yabancı



Toplam



Galatasaray



10



16



26



Fenerbahçe



15



14



29



Beşiktaş



10



17



27



Trabzonspor



15



15



30



Başakşehir



11



13



24



Göztepe



11



14



25



Çaykur Rizespor



10



15



25



Samsunspor



9



12



21



Eyüpspor



17



11



28



Kasımpaşa



6



14



20



Antalyaspor



14



14



28



Kayserispor



11



12



23



Konyaspor



11



14



25



Alanyaspor



8



12



20



Sivasspor



11



15



26



Gaziantep FK



11



14



25



Hatayspor



9



13



22



Bodrum FK



14



12



26



Adana Demirspor



20



11



31



Toplam



222



257



479



Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.



Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre buldu.AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, mücadele eden 19 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle: