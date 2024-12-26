Süper Lig'de 67 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma şansı bulan futbolcuların 222'si yerli, 257'si ise yabancı oyunculardan oluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 67 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı
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26 Aralık 2024 11:27
Son güncelleme 26 Aralık 2024 11:33
Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre buldu.

AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, mücadele eden 19 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.

Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.

67 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.

Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.

Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporu

Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:

Takım

 Yerli

 Yabancı

 Toplam
Galatasaray

 10

 16

 26
Fenerbahçe

 15

 14

 29
Beşiktaş

 10

 17

 27
Trabzonspor

 15

 15

 30
Başakşehir

 11

 13

 24
Göztepe

 11

 14

 25
Çaykur Rizespor

 10

 15

 25
Samsunspor

 9

 12

 21
Eyüpspor

 17

 11

 28
Kasımpaşa

 6

 14

 20
Antalyaspor

 14

 14

 28
Kayserispor

 11

 12

 23
Konyaspor

 11

 14

 25
Alanyaspor

 8

 12

 20
Sivasspor

 11

 15

 26
Gaziantep FK

 11

 14

 25
Hatayspor

 9

 13

 22
Bodrum FK

 14

 12

 26
Adana Demirspor

 20

 11

 31
Toplam

 222

 257

 479
Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

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