Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
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20 Eylül 2021 11:38
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle: 

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar 

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa 

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır


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