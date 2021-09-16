Süper Lig'de 5. hafta hakemleri!

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de 5. hafta hakemleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 13:16
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.