Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Derbide topun oyun alanında kaldığı süre belli oldu.



38 FAUL VE SADECE 47 DAKİKA...



Derbide topun oyunda kalma süresi 47 dakika olarak kayıtlara geçti. Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide 38 kez faul yapıldı ve oyun birçok kez durdu.



ADA DERBİSİ NASILDI?



İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 9 golün atıldığı Manchester City - United derbisinde ise sadece 12 faulün olması dikkati çekti. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde maçı izleyen futbolseverler açısından doyurucu bir maç olmadı.





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