Süper Lig'de 4-16. hafta programları

Süper Lig'de 4 ve 16. haftalar programı belli oldu ve derbi tarihleri de netleşti.

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Süper Lig'de 4-16. hafta programları
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02 Eylül 2021 21:59

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