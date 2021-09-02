Süper Lig'de 4-16. hafta programları
Süper Lig'de 4 ve 16. haftalar programı belli oldu ve derbi tarihleri de netleşti.
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02 Eylül 2021 21:59
Sonuçlanan Transferler
- 22:18 Galatasaray, Marcao kararını açıkladı
- 22:09 Fenerbahçe: "Zajc ayrılmıyor"
- 21:59 Süper Lig'de 4-16. hafta programları
- 21:15 Beşiktaş'tan KAP'a Pjanic açıklaması
- 20:34 Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer kimdir
- 20:02 Fenerbahçe, Max Meyer'i açıkladı
- 19:49 Mehmet Altıparmak: "Sistemimiz hiç değişmeyecek"
- 19:19 Mergim Berisha: "Türkiye'nin en iyi kulübündeyim"
- 19:12 Filenin Efeleri zaferle başladı!
- 18:47 Beşiktaş hazırlık maçını farklı kazandı
- 18:25 Fenerbahçe için açıklama: "Teklif yok"
- 18:16 Paul Millsap, Brooklyn Nets ile anlaştı!
- 18:13 Fenerbahçe'nin yeni golcüsü: Mergim Berisha kimdir?
- 18:11 Nasıl biri: Miralem Pjanic!
- 18:04 Olivier Giroud koronavirüse yakalandı
- 17:15 Benzema: "Mbappe, Madridli olacak"
- 15:47 Meryem Çavdar'dan gümüş madalya geldi
- 15:40 Warriors, Knicks ve Nets'teki aşı olmamış oyuncular, maçlara alınmayacak!
- 15:31 Tyrese Maxey, 76ers'dan ayrılmak istemiyor
- 15:26 Gedson Fernandes için açıklama
- 15:23 Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye yüzecek
- 15:22 Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışacak sporcular açıklandı
- 15:18 Tokyo 2020'de Hamide Doğangün, finalde 6. oldu.
- 15:16 Tokyo 2020'de Elif İldem 8. oldu
- 15:14 EURO 2020 izlenme rekoru kırdı
- 15:13 Tokyo 2020'de milli tekvandocu Meryem Çavdar finalde!
- 15:12 FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
- 15:10 Milli motosikletçiler hafta sonunda Fransa'da piste çıkacak
- 15:08 Lasry: "Giannis'in kalmasında, Jrue'nun etkisi çok büyüktü"
- 15:07 Cebelitarık maçına Estonyalı hakem
- 15:07 Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu
- 15:05 "Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda final için sahaya çıkıyor
- 15:04 Türkiye'nin en zorlu kaya rotalarından birini 14 yaşında tırmandı
- 15:01 ABD Açık'ta Tsitsipas ve Sabalenka üst tura çıktı
- 14:59 Mahmut Bozteke'den bronz madalya
- 14:57 Bandırmaspor'da Selçuk Alibaz ile yollar ayrıldı
- 14:55 Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Belçika
- 14:55 Beşiktaş'ı bıraktı, Sivassporlu oldu
- 14:50 "Yöneticiler, Lillard ve Beal'ın durumlarını halen gözlüyorlar" iddiası!
- 14:22 Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca için devrede
- 14:20 Shaq, Lakers'ın "yaşlı" oluşuna değindi!
- 14:20 Fenerbahçe açıkladı; Dirar Kasımpaşa'da
- 13:58 Marek Hamsik'ten dikkat çekici performans
- 13:56 Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması
- 13:56 Payton: "İnsanlar Kobe'yi gerçekten tanımaya başlayacaklardı, ama..."
- 13:50 Altay'da rota Kelvin Arase
- 13:33 "Davis'in büyük bir oyuncu olması için, Rondo'ya ihtiyacı var!" iddiası
- 13:29 Kayserispor'dan Caulker'a resmi teklif!
- 13:21 Alanyaspor, Kenan Koçak ile anlaştı
- 13:20 Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampına katıldı
- 13:09 Beşiktaş, Muhammed Elneny için görüşüyor
- 12:44 Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
- 12:41 Rose: "Pelinka, Lakers'ta yaptıklarıyla rakiplerine fark attı!"
- 12:34 Galatasaray, Falcao'dan sonra Babel'i bekliyor
- 12:33 Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı
- 12:22 Fenerbahçe muradına erdi
- 11:43 Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha İstanbul'da
- 11:17 Galatasaray'da 1 Falcao 10 futbolcuya bedel
- 11:05 Fenerbahçe'de Vitor Pereira ezber bozdu!
- 10:57 Göztepe'de Tayfun Korkut anlaşması iptal
AVRUPA'DAN FUTBOL
Olivier Giroud koronavirüse yakalandı
Barcelona: Nereden nereye?
Manchester United'dan Ronaldo başvurusu!
Manchester City, Ederson ile sözleşme yeniledi
Cristiano Ronaldo: "Tarih yazmaya geldim"
Barcelona'nın yeni 10 numarası: Ansu Fati
La Liga'da transferin son günü çok hareketli geçti
Lionel Messi ilk maçına çıktı, PSG kazandı
Deplasmanda bambaşka: Manchester United
Yusuf Yazıcı gol attı, Lille kazandı
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