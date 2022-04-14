Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
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14 Nisan 2022 12:44
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde;

15 Mart Cuma:

Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)

Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor (Erkan Özdamar)

16 Mart Cumartesi:

Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (Ozan Ergün)

Altay - Medipol Başakşehir (Sarper Barış Saka)

Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

Fenerbahçe - Göztepe (Yasin Kol)

17 Mart Pazar:

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (Volkan Bayarslan)

Kasımpaşa - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)

GZT Giresunspor - Beşiktaş (Arda Kardeşier)

18 Mart Pazartesi:

Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Mustafa Kürşad Filiz)

 

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