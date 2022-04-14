Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde;
15 Mart Cuma:
Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)
Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor (Erkan Özdamar)
16 Mart Cumartesi:
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (Ozan Ergün)
Altay - Medipol Başakşehir (Sarper Barış Saka)
Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
Fenerbahçe - Göztepe (Yasin Kol)
17 Mart Pazar:
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (Volkan Bayarslan)
Kasımpaşa - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)
GZT Giresunspor - Beşiktaş (Arda Kardeşier)
18 Mart Pazartesi:
Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Mustafa Kürşad Filiz)
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde;
15 Mart Cuma:
Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)
Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor (Erkan Özdamar)
16 Mart Cumartesi:
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (Ozan Ergün)
Altay - Medipol Başakşehir (Sarper Barış Saka)
Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
Fenerbahçe - Göztepe (Yasin Kol)
17 Mart Pazar:
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (Volkan Bayarslan)
Kasımpaşa - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)
GZT Giresunspor - Beşiktaş (Arda Kardeşier)
18 Mart Pazartesi:
Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Mustafa Kürşad Filiz)