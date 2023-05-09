Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı, lider farkı açtı

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 31 23 4 4 69 26 43 73 2.FENERBAHÇE 31 21 5 5 76 38 38 68 3.BEŞİKTAŞ 32 20 8 4 63 30 33 68 4.ADANA DEMİRSPOR 31 17 9 5 66 35 31 60 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 31 15 6 10 44 33 11 51 6.YUKATEL KAYSERİSPOR 32 15 4 13 54 53 1 49 7.TRABZONSPOR 31 14 6 11 49 44 5 48 8.ARABAM.COM KONYASPOR 32 11 13 8 42 36 6 46 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 31 11 11 9 66 55 11 44 10.CORENDON ALANYASPOR 32 10 8 14 48 59 -11 38 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 10 7 15 43 49 -6 37 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 31 10 6 15 42 50 -8 36 13.MKE ANKARAGÜCÜ 31 10 5 16 37 45 -8 35 14.İSTANBULSPOR 31 10 5 16 40 58 -18 35 15.KASIMPAŞA 31 9 7 15 37 51 -14 34 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 31 6 10 15 31 56 -25 28 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 31 6 8 17 42 56 -14 26 18.GAZİANTEP FK 31 6 7 18 31 57 -26 25 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 6 5 20 19 68 -49 23

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.Lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek puanını 73 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.Trabzonspor ise konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemine son verdi.Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş ise puanını 68'e yükseltti ve haftayı averajla üçüncü basamakta tamamladı.Küme düşme hattındaki takımlardan HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı. Giresunspor ise Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 28 yaptı.Ligin 33. haftasında oynanan 7 maçın 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini ise konuk ekip kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda toplam 24 gol atıldı.Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-3Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-2HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: 4-1Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: 1-1Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 2-0Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-0NOT: Kasımpaşa, haftayı bay geçti. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:16 Mayıs Salı:17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)17 Mayıs Çarşamba:17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)18 Mayıs Perşembe:20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)NOT: Kayserispor, 34. haftayı bay geçecek. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.