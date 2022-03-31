Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu.

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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
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31 Mart 2022 12:37
Süper Lig'in 31. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

MHK, daha önce listeden çıkardığı ancak Tahkim'in görevlerine geri döndürdüğü 12 hakeme bu hafta maç vermedi. 

Ligin 31. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Antalyaspor: Yasin Kol

20.30 Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Merel

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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