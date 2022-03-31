Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
MHK, daha önce listeden çıkardığı ancak Tahkim'in görevlerine geri döndürdüğü 12 hakeme bu hafta maç vermedi.
Ligin 31. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
20.30 Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Merel
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
MHK, daha önce listeden çıkardığı ancak Tahkim'in görevlerine geri döndürdüğü 12 hakeme bu hafta maç vermedi.
Ligin 31. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
20.30 Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Merel
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz