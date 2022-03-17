Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Ligin 30. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
18 Mart Cumartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş- Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar:
13.30 Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Halil Umut Meler
Ligin 30. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
18 Mart Cumartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş- Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar:
13.30 Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Halil Umut Meler