Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
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17 Mart 2022 12:34
Süper Lig'in 30. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Ligin 30. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

18 Mart Cumartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş- Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar:

13.30 Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Halil Umut Meler

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