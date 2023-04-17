Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!
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17 Nisan 2023 15:50
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Salı günü:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor - Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - Abdülkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa - Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor - Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor - Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor - Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor - Bahattin Şimşek

NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

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