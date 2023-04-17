Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Salı günü:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor - Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - Abdülkadir Bitigen
19 Nisan Çarşamba:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa - Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor - Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor - Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa
20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor - Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor - Bahattin Şimşek
NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.
Salı günü:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor - Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - Abdülkadir Bitigen
19 Nisan Çarşamba:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa - Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor - Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor - Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa
20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor - Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor - Bahattin Şimşek
NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.
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