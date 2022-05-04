Süper Lig'de 3 takım için kümede kalma ihtimalleri

Süper Lig'de deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Altay, rakiplerinden Rizespor'un deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etmesiyle kümede kalma umutlarını matematiksel olarak çok az da olsa korudu. Bitime 3 maç kala 33 puana ulaşan Siyah-Beyazlılar, lige tutunabilmek için Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'la üçlü averaj hesaplarına girdi. Gaziantep FK'nın ikili averajda gerisinde olup rakibini 9 puan geriden takip eden Altay, 35. haftayı Çaykur Rizespor'la aynı puanda 17. basamakta tamamladı.



İkili averajlar



Sezon içinde Çaykur Rizespor'dan toplam 4 puan alıp, Gaziantep FK'ya deplasmanda 4-1 yenilen ancak rakibini Alsancak'ta 3-2'lik skorla deviren Altay, iki takımdan 7 puan topladı. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ise Altay ve Rize temsilcisinden 6 puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor; Altay ve Gaziantep FK'dan sadece 1 puan alabildi. Altay'ın ligde kalabilmesi için Rizespor'la birlikte 3 maçını kazanıp Gaziantep FK'nın tüm müsabakalarını kaybetmesi gerekecek.



Son haftaya kalırsa



Altay ve Rize 3'te 3 yapıp Gaziantep FK hiçbir maçından puan toplayamazsa İzmir ekibi Altay ligde kalacak.



Gaziantep FK, 3 maçta 1 puan dahi alsa hem Altay hem de Çaykur Rizespor Süper Lig'den resmen veda edecek.



Rizespor'un ise ligde kalmak için tek ihtimali son hafta ağırlayacağı Gaziantep FK ile ikili averaja kalması olacak.





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