Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı

Süper Lig'de üçüncü hafta, ertelenen maçlar dışında tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı
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28 Ağustos 2023 00:21
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.

Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

Sonuçlar

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0

Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1

Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Puan durumu

  O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 2 2 0 0 4 1 3 6
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 1 2 0 5 1 4 5
3.EMS YAPI SİVASSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
4.TÜMOSAN KONYASPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
5.CORENDON ALANYASPOR 3 1 2 0 2 0 2 5
6.KASIMPAŞA 3 1 2 0 4 3 1 5
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
8.GALATASARAY 2 1 1 0 2 0 2 4
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 2 1 4
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
11.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 2 1 1 4
12.ÇAYKUR RİZESPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
13.TRABZONSPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3
14.İSTANBULSPOR 2 0 2 0 2 2 0 2
15.MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 2 1 4 5 -1 2
16.BITEXEN ANTALYASPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
17.PENDİKSPOR FUTBOL 3 0 2 1 3 7 -4 2
18.YILPORT SAMSUNSPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 2 0 0 2 0 4 -4 0
20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 0 0 3 2 7 -5 0
4. hafta

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

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