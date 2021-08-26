Süper Lig'de 3. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri belli oldu
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26 Ağustos 2021 13:21
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan


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