Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı cuma günü başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
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03 Mart 2022 10:42
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası cuma oynanacak bir maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

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