Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Galatasaray 24 19 3 2 51 17 34 60 2 Fenerbahçe 23 16 3 4 58 25 33 51 3 Beşiktaş 24 13 7 4 42 24 18 46 4 A.Demirspor 24 11 9 4 45 27 18 42 5 Trabzonspor 24 12 5 7 39 32 7 41 6 Başakşehir 23 12 4 7 32 24 8 40 7 Kayserispor 24 11 2 11 36 36 0 35 8 Konyaspor 24 7 10 7 27 26 1 31 9 Karagümrük 23 7 9 7 49 45 4 30 10 Antalyaspor 24 8 4 12 32 38 -6 28 11 Alanyaspor 24 7 7 10 34 43 -9 28 12 Gaziantep FK 24 6 7 11 31 36 -5 25 13 Ankaragücü 23 7 4 12 27 35 -8 25 14 Kasımpaşa 24 7 4 13 30 43 -13 25 15 İstanbulspor 23 7 3 13 26 45 -19 24 16 Sivasspor 24 6 6 12 29 38 -9 24 17 Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23 18 Hatayspor 23 6 5 12 19 44 -25 23 19 Ümraniye 24 5 6 13 32 42 -10 21

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, cuma günü oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding): Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.