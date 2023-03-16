Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, cuma günü oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Cuma:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Cuma:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Galatasaray
|24
|19
|3
|2
|51
|17
|34
|60
|2
|Fenerbahçe
|23
|16
|3
|4
|58
|25
|33
|51
|3
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|42
|24
|18
|46
|4
|A.Demirspor
|24
|11
|9
|4
|45
|27
|18
|42
|5
|Trabzonspor
|24
|12
|5
|7
|39
|32
|7
|41
|6
|Başakşehir
|23
|12
|4
|7
|32
|24
|8
|40
|7
|Kayserispor
|24
|11
|2
|11
|36
|36
|0
|35
|8
|Konyaspor
|24
|7
|10
|7
|27
|26
|1
|31
|9
|Karagümrük
|23
|7
|9
|7
|49
|45
|4
|30
|10
|Antalyaspor
|24
|8
|4
|12
|32
|38
|-6
|28
|11
|Alanyaspor
|24
|7
|7
|10
|34
|43
|-9
|28
|12
|Gaziantep FK
|24
|6
|7
|11
|31
|36
|-5
|25
|13
|Ankaragücü
|23
|7
|4
|12
|27
|35
|-8
|25
|14
|Kasımpaşa
|24
|7
|4
|13
|30
|43
|-13
|25
|15
|İstanbulspor
|23
|7
|3
|13
|26
|45
|-19
|24
|16
|Sivasspor
|24
|6
|6
|12
|29
|38
|-9
|24
|17
|Giresunspor
|24
|5
|8
|11
|23
|42
|-19
|23
|18
|Hatayspor
|23
|6
|5
|12
|19
|44
|-25
|23
|19
|Ümraniye
|24
|5
|6
|13
|32
|42
|-10
|21
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ