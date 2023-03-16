Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı cuma günü başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı
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16 Mart 2023 14:41
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, cuma günü oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Cuma:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Sıra TakımOGBMAYAvP
1 Galatasaray 24 19 3 2 51 17 34 60
2 Fenerbahçe 23 16 3 4 58 25 33 51
3 Beşiktaş 24 13 7 4 42 24 18 46
4 A.Demirspor 24 11 9 4 45 27 18 42
5 Trabzonspor 24 12 5 7 39 32 7 41
6 Başakşehir 23 12 4 7 32 24 8 40
7 Kayserispor 24 11 2 11 36 36 0 35
8 Konyaspor 24 7 10 7 27 26 1 31
9 Karagümrük 23 7 9 7 49 45 4 30
10 Antalyaspor 24 8 4 12 32 38 -6 28
11 Alanyaspor 24 7 7 10 34 43 -9 28
12 Gaziantep FK 24 6 7 11 31 36 -5 25
13 Ankaragücü 23 7 4 12 27 35 -8 25
14 Kasımpaşa 24 7 4 13 30 43 -13 25
15 İstanbulspor 23 7 3 13 26 45 -19 24
16 Sivasspor 24 6 6 12 29 38 -9 24
17 Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23
18 Hatayspor 23 6 5 12 19 44 -25 23
19 Ümraniye 24 5 6 13 32 42 -10 21
 

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