Süper Lig'de 26. hafta gollü başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası Konyaspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçları ile başladı. İki karşılaşmada toplam 10 gol çıktı. İşte detaylar...

Abone Ol
Süper Lig'de 26. hafta gollü başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2022 22:07
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası oynanan iki karşılaşma ile başladı.

İttifak Holding Konyaspor sahasında, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, mücadelede tam 8 kez fileler havalandı ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Konyaspor'un golleri Amilton, Rahmanovic, Soner ve Cikalleshi (penaltı) geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Ben Ouannes, Hajradinovic Umut Bozok (penaltı) ve Awer Mabil kaydetti.

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçı için tıklayınız.

26. hafta açılışının diğer maçında ise Rize'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, devre arası transferi Mahmoud Trezeguet'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı için tıklayınız.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.