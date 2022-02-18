Süper Lig'de 26. hafta gollü başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası oynanan iki karşılaşma ile başladı.
İttifak Holding Konyaspor sahasında, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, mücadelede tam 8 kez fileler havalandı ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Konyaspor'un golleri Amilton, Rahmanovic, Soner ve Cikalleshi (penaltı) geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Ben Ouannes, Hajradinovic Umut Bozok (penaltı) ve Awer Mabil kaydetti.
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçı için tıklayınız.
26. hafta açılışının diğer maçında ise Rize'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, devre arası transferi Mahmoud Trezeguet'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı için tıklayınız.
İttifak Holding Konyaspor sahasında, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, mücadelede tam 8 kez fileler havalandı ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Konyaspor'un golleri Amilton, Rahmanovic, Soner ve Cikalleshi (penaltı) geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Ben Ouannes, Hajradinovic Umut Bozok (penaltı) ve Awer Mabil kaydetti.
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçı için tıklayınız.
26. hafta açılışının diğer maçında ise Rize'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, devre arası transferi Mahmoud Trezeguet'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı için tıklayınız.