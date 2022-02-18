Süper Lig'de 26. hafta gollü başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası oynanan iki karşılaşma ile başladı.İttifak Holding Konyaspor sahasında, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, mücadelede tam 8 kez fileler havalandı ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Konyaspor'un golleri Amilton, Rahmanovic, Soner ve Cikalleshi (penaltı) geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Ben Ouannes, Hajradinovic Umut Bozok (penaltı) ve Awer Mabil kaydetti.26. hafta açılışının diğer maçında ise Rize'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, devre arası transferi Mahmoud Trezeguet'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.