Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2023 12:47
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery