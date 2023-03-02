Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.



Gaziantep FK - Beşiktaş maçından sonra bir süre dinlendirilen Attila Karaoğlan, Fenerbahçe - Konyaspor maçına atandı. Ancak 6 Şubat'taki maç deprem nedeniyle ertelendiği için mücadelede görev yapamadı. Süper Lig'e Ümraniyespor - Adana Demirspor maçıyla dönen Attila Karaoğlan, bu kez Kayserispor - Fenerbahçe maçında düdük çalacak.



Konyaspor - Giresunspor maçına atanan Erkan Özdamar, 29 Aralık 2022'deki Sivasspor - Galatasaray maçından sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak. Özdamar daha önce 6 Şubat'taki Giresunspor - Kayserispor maçına atanmış ama deprem nedeniyle karşılaşma ertelendiği için mücadelede görev yapamamıştı.



İşte haftanın hakemleri:



3 Mart Cuma



20.00 Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük



4 Mart Cumartesi



13.30 Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



5 Mart Pazar



16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Ankaragücü: Volkan Bayarslan



6 Mart Pazartesi



20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın



Galatasaray, Gaziantep FK karşısında; Adana Demirspor ise Atakaş Hatayspor karşısında hükmen galip ilan edildi. İstanbulspor ise haftayı BAY geçecek.





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