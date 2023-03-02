Süper Lig'de 24. hafta hakemleri

Spor Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 24. hafta hakemleri
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02 Mart 2023 12:22
Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçından sonra bir süre dinlendirilen Attila Karaoğlan, Fenerbahçe - Konyaspor maçına atandı. Ancak 6 Şubat'taki maç deprem nedeniyle ertelendiği için mücadelede görev yapamadı. Süper Lig'e Ümraniyespor - Adana Demirspor maçıyla dönen Attila Karaoğlan, bu kez Kayserispor - Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

Konyaspor - Giresunspor maçına atanan Erkan Özdamar, 29 Aralık 2022'deki Sivasspor - Galatasaray maçından sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak. Özdamar daha önce 6 Şubat'taki Giresunspor - Kayserispor maçına atanmış ama deprem nedeniyle karşılaşma ertelendiği için mücadelede görev yapamamıştı.

İşte haftanın hakemleri:

3 Mart Cuma

20.00 Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi

13.30 Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında; Adana Demirspor ise Atakaş Hatayspor karşısında hükmen galip ilan edildi. İstanbulspor ise haftayı BAY geçecek.

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