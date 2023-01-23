Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı; İşte puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 19 14 3 2 38 14 24 45 2.FENERBAHÇE 19 13 2 4 46 22 24 41 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 11 4 4 30 20 10 37 4.BEŞİKTAŞ 18 10 5 3 34 21 13 35 5.TRABZONSPOR 19 10 5 4 30 25 5 35 6.ADANA DEMİRSPOR 19 9 7 3 37 20 17 34 7.ARABAM.COM KONYASPOR 19 6 9 4 24 19 5 27 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 19 8 2 9 28 27 1 26 9.CORENDON ALANYASPOR 19 6 7 6 32 33 -1 25 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 5 7 7 40 39 1 22 11.MKE ANKARAGÜCÜ 19 6 4 9 24 29 -5 22 12.BITEXEN GİRESUNSPOR 19 5 6 8 19 29 -10 21 13.GAZİANTEP FK 19 4 7 8 25 28 -3 19 14.KASIMPAŞA 19 5 4 10 21 34 -13 19 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 18 5 3 10 23 31 -8 18 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 4 6 9 21 29 -8 18 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 4 5 9 15 33 -18 17 18.İSTANBULSPOR 19 4 3 12 18 40 -22 15 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 19 3 5 11 22 34 -12 14

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçları yapıldı.Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı.Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.Beşiktaş, ikinci kez takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçını kaybetmedi.Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenilmelerinin ardından yolların ayrıldığı Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan Güneş, siyah-beyazlıların başında 7. lig maçına çıktı.Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.Trabzonspor'un iç sahada bileği bükülmüyorLigin 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 müsabakaya çıkardı.Süper Lig'de son iç saha mağlubiyetini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 35 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:27 Ocak Cuma:20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)28 Ocak Cumartesi:13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)29 Ocak Pazar:13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)