Süper Lig'de 2 maç var; işte program

Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek.
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR
Saat 19:15'te Konyaspor ile Başakşehir sahne alacak. İlk hafta Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Başakşehir, yine kazanmak ve 2'de 2 yapmak istiyor. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan, hafta içi Avrupa'dan elenene Konyaspor ise moral bulmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
Saat 21:45'te Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibine sürpriz yapabilmeyi planlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun
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KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR
Saat 19:15'te Konyaspor ile Başakşehir sahne alacak. İlk hafta Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Başakşehir, yine kazanmak ve 2'de 2 yapmak istiyor. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan, hafta içi Avrupa'dan elenene Konyaspor ise moral bulmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
Saat 21:45'te Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibine sürpriz yapabilmeyi planlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun
MAÇLARI BEIN CONNECT İLE İZLEMEK İÇİN TIKLA
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