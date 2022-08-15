Süper Lig'de 2 maç var; işte program

Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek.Saat 19:15'te Konyaspor ile Başakşehir sahne alacak. İlk hafta Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Başakşehir, yine kazanmak ve 2'de 2 yapmak istiyor. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan, hafta içi Avrupa'dan elenene Konyaspor ise moral bulmayı hedefliyor.Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, OkakaSaat 21:45'te Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibine sürpriz yapabilmeyi planlıyor.Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, BahokenAltay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun