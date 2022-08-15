Süper Lig'de 2 maç var; işte program

Süper Lig'de haftanın son karşılaşmasında iki mücadele sahne alacak. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 2 maç var; işte program
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15 Ağustos 2022 17:59
Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR

Saat 19:15'te Konyaspor ile Başakşehir sahne alacak. İlk hafta Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Başakşehir, yine kazanmak ve 2'de 2 yapmak istiyor. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan, hafta içi Avrupa'dan elenene Konyaspor ise moral bulmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

Saat 21:45'te Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibine sürpriz yapabilmeyi planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

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