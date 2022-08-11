Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi cuma günü Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
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