Süper Lig'de 2. haftanın iddaa oranları

Süper Lig'de 2. hafta oynanacak birbirinden zorlu 10 mücadelenin iddaa oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 2. haftanın iddaa oranları
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19 Ağustos 2021 16:29
Türkiye Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların iddaa oranları belli oldu.

Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede ev sahibine 3.65, beraberliğe 3.25, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 1.60 oran belirlendi.

Fenerbahçe ile Antalyaspor'un Kadıköy'de oynayacağı mücadelede ev sahibine 1.37, beraberliğe 3.75, konuk ekibin galibiyetine ise 4.80 oran açıldı.

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu mücadelede bordo mavililerin galibiyetine 1.64, beraberliğe 3.15, konuk ekibin galibiyetine ise 3.60 oran verildi.

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele için ev sahibinin galibiyetine 1.32, beraberliğe 3.90, güney ekibinin galibiyetine ise 5.20 oran verildi.

İşte haftanın diğer maçlarının oranları:

Kayserispor 2.65 - 2.80 - 2.09 Adana Demirspor

Rizespor 2.44 - 2.85 - 2.25 Karagümrük

Kasımpaşa 1.79 - 2.90 - 3.35 Giresunspor

Alanyaspor 1.80 - 2.85 - 3.30 Altay

Konyaspor 2.23 - 2.70 - 2.60 Başakşehir

Göztepe 1.90 - 2.85 - 3.05 Yeni Malatyspor


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