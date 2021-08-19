Süper Lig'de 2. haftanın iddaa oranları

Türkiye Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların iddaa oranları belli oldu.
Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede ev sahibine 3.65, beraberliğe 3.25, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 1.60 oran belirlendi.
Fenerbahçe ile Antalyaspor'un Kadıköy'de oynayacağı mücadelede ev sahibine 1.37, beraberliğe 3.75, konuk ekibin galibiyetine ise 4.80 oran açıldı.
Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu mücadelede bordo mavililerin galibiyetine 1.64, beraberliğe 3.15, konuk ekibin galibiyetine ise 3.60 oran verildi.
Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele için ev sahibinin galibiyetine 1.32, beraberliğe 3.90, güney ekibinin galibiyetine ise 5.20 oran verildi.
İşte haftanın diğer maçlarının oranları:
Kayserispor 2.65 - 2.80 - 2.09 Adana Demirspor
Rizespor 2.44 - 2.85 - 2.25 Karagümrük
Kasımpaşa 1.79 - 2.90 - 3.35 Giresunspor
Alanyaspor 1.80 - 2.85 - 3.30 Altay
Konyaspor 2.23 - 2.70 - 2.60 Başakşehir
Göztepe 1.90 - 2.85 - 3.05 Yeni Malatyspor
Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede ev sahibine 3.65, beraberliğe 3.25, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 1.60 oran belirlendi.
Fenerbahçe ile Antalyaspor'un Kadıköy'de oynayacağı mücadelede ev sahibine 1.37, beraberliğe 3.75, konuk ekibin galibiyetine ise 4.80 oran açıldı.
Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu mücadelede bordo mavililerin galibiyetine 1.64, beraberliğe 3.15, konuk ekibin galibiyetine ise 3.60 oran verildi.
Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele için ev sahibinin galibiyetine 1.32, beraberliğe 3.90, güney ekibinin galibiyetine ise 5.20 oran verildi.
İşte haftanın diğer maçlarının oranları:
Kayserispor 2.65 - 2.80 - 2.09 Adana Demirspor
Rizespor 2.44 - 2.85 - 2.25 Karagümrük
Kasımpaşa 1.79 - 2.90 - 3.35 Giresunspor
Alanyaspor 1.80 - 2.85 - 3.30 Altay
Konyaspor 2.23 - 2.70 - 2.60 Başakşehir
Göztepe 1.90 - 2.85 - 3.05 Yeni Malatyspor