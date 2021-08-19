Süper Lig'de 2. haftanın iddaa oranları

Türkiye Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların iddaa oranları belli oldu.



Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede ev sahibine 3.65, beraberliğe 3.25, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 1.60 oran belirlendi.



Fenerbahçe ile Antalyaspor'un Kadıköy'de oynayacağı mücadelede ev sahibine 1.37, beraberliğe 3.75, konuk ekibin galibiyetine ise 4.80 oran açıldı.



Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu mücadelede bordo mavililerin galibiyetine 1.64, beraberliğe 3.15, konuk ekibin galibiyetine ise 3.60 oran verildi.



Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele için ev sahibinin galibiyetine 1.32, beraberliğe 3.90, güney ekibinin galibiyetine ise 5.20 oran verildi.



İşte haftanın diğer maçlarının oranları:



Kayserispor 2.65 - 2.80 - 2.09 Adana Demirspor



Rizespor 2.44 - 2.85 - 2.25 Karagümrük



Kasımpaşa 1.79 - 2.90 - 3.35 Giresunspor



Alanyaspor 1.80 - 2.85 - 3.30 Altay



Konyaspor 2.23 - 2.70 - 2.60 Başakşehir



Göztepe 1.90 - 2.85 - 3.05 Yeni Malatyspor



