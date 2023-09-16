Süper Lig'de 184 yabancı transferi

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 184 yabancı futbolcu kattı.
Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.
Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92'sini yerli, 184'ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu.
ZİRVEDE İKİ TAKIM VAR
Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Atakaş Hatayspor imza attı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.
En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.
İŞTE İSTATİSTİKLER
Takımlara göre yabancı futbolcu transferleri şöyle:
EN FAZLA BREZİLYALI GELDİ
Süper Lig ekipleri, 62 farklı ülkeden transfer yaptı.
Ligdeki takımların transfer ettiği futbolcular arasında en fazla payı 14 kişiyle Brezilyalılar aldı. Bu ülkeyi 11 futbolcuyla Fransa, 9 futbolcuyla Portekiz ve 8 oyuncuyla Senegal vatandaşları takip etti.
Kosova'dan 7, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İtalya, Kamerun ve Yunanistan'dan altışar futbolcu Süper Lig takımlarına transfer oldu.
Polonya, Bosna Hersek ve İngiltere'den beşer, Arnavutluk, Danimarka, Nijerya ve Romanya'dan dörder, Arjantin, Cezayir, İspanya, Kolombiya, Gine ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Mali, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Fas, Hollanda, İsveç, Kongo, İsrail, Mısır ile Sırbistan'dan ikişer, Paraguay, Özbekistan, Norveç, Macaristan, Litvanya, Gürcistan, Guadeloupe, Gine Bissau, Gana, Gambia, Gabon, Filipinler, Finlandiya, Angola, Bulgaristan, Çad, Honduras, Irak, İsviçre, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya, Venezuela'dan ise birer futbolcu alındı.
Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.
Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92'sini yerli, 184'ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu.
ZİRVEDE İKİ TAKIM VAR
Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Atakaş Hatayspor imza attı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.
En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.
İŞTE İSTATİSTİKLER
Takımlara göre yabancı futbolcu transferleri şöyle:
|Takım
|Toplam transfer
|Yabancı
|Hatayspor
|20
|13
|Çaykur Rizespor
|17
|13
|Alanyaspor
|17
|12
|İstanbulspor
|13
|11
|Antalyaspor
|12
|11
|Pendikspor
|21
|10
|Fatih Karagümrük
|17
|10
|Samsunspor
|16
|10
|Trabzonspor
|16
|10
|Fenerbahçe
|15
|10
|Gaziantep FK
|14
|10
|Adana Demirspor
|14
|10
|Galatasaray
|14
|9
|Beşiktaş
|11
|8
|Kasımpaşa
|10
|8
|Konyaspor
|10
|7
|MKE Ankaragücü
|13
|6
|Sivasspor
|10
|6
|Başakşehir
|9
|7
|Kayserispor
|7
|3
Süper Lig ekipleri, 62 farklı ülkeden transfer yaptı.
Ligdeki takımların transfer ettiği futbolcular arasında en fazla payı 14 kişiyle Brezilyalılar aldı. Bu ülkeyi 11 futbolcuyla Fransa, 9 futbolcuyla Portekiz ve 8 oyuncuyla Senegal vatandaşları takip etti.
Kosova'dan 7, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İtalya, Kamerun ve Yunanistan'dan altışar futbolcu Süper Lig takımlarına transfer oldu.
Polonya, Bosna Hersek ve İngiltere'den beşer, Arnavutluk, Danimarka, Nijerya ve Romanya'dan dörder, Arjantin, Cezayir, İspanya, Kolombiya, Gine ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Mali, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Fas, Hollanda, İsveç, Kongo, İsrail, Mısır ile Sırbistan'dan ikişer, Paraguay, Özbekistan, Norveç, Macaristan, Litvanya, Gürcistan, Guadeloupe, Gine Bissau, Gana, Gambia, Gabon, Filipinler, Finlandiya, Angola, Bulgaristan, Çad, Honduras, Irak, İsviçre, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya, Venezuela'dan ise birer futbolcu alındı.