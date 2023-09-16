Süper Lig'de 184 yabancı transferi

Süper Lig takımları, yaz transfer döneminde transfer ettiği 276 futbolcudan 184'ünde tercihini yabancılardan yana kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 184 yabancı transferi
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16 Eylül 2023 01:00
Son güncelleme 16 Eylül 2023 01:02
Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 184 yabancı futbolcu kattı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92'sini yerli, 184'ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu.

ZİRVEDE İKİ TAKIM VAR

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Atakaş Hatayspor imza attı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.

En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.

İŞTE İSTATİSTİKLER

Takımlara göre yabancı futbolcu transferleri şöyle:

Takım Toplam transfer Yabancı
Hatayspor 20 13
Çaykur Rizespor 17 13
Alanyaspor 17 12
İstanbulspor 13 11
Antalyaspor 12 11
Pendikspor 21 10
Fatih Karagümrük 17 10
Samsunspor 16 10
Trabzonspor 16 10
Fenerbahçe 15 10
Gaziantep FK 14 10
Adana Demirspor 14 10
Galatasaray 14 9
Beşiktaş 11 8
Kasımpaşa 10 8
Konyaspor 10 7
MKE Ankaragücü 13 6
Sivasspor 10 6
Başakşehir 9 7
Kayserispor 7 3
EN FAZLA BREZİLYALI GELDİ

Süper Lig ekipleri, 62 farklı ülkeden transfer yaptı.

Ligdeki takımların transfer ettiği futbolcular arasında en fazla payı 14 kişiyle Brezilyalılar aldı. Bu ülkeyi 11 futbolcuyla Fransa, 9 futbolcuyla Portekiz ve 8 oyuncuyla Senegal vatandaşları takip etti.

Kosova'dan 7, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İtalya, Kamerun ve Yunanistan'dan altışar futbolcu Süper Lig takımlarına transfer oldu.

Polonya, Bosna Hersek ve İngiltere'den beşer, Arnavutluk, Danimarka, Nijerya ve Romanya'dan dörder, Arjantin, Cezayir, İspanya, Kolombiya, Gine ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Mali, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Fas, Hollanda, İsveç, Kongo, İsrail, Mısır ile Sırbistan'dan ikişer, Paraguay, Özbekistan, Norveç, Macaristan, Litvanya, Gürcistan, Guadeloupe, Gine Bissau, Gana, Gambia, Gabon, Filipinler, Finlandiya, Angola, Bulgaristan, Çad, Honduras, Irak, İsviçre, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya, Venezuela'dan ise birer futbolcu alındı.



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