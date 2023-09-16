Süper Lig'de 184 yabancı transferi

Takım Toplam transfer Yabancı Hatayspor 20 13 Çaykur Rizespor 17 13 Alanyaspor 17 12 İstanbulspor 13 11 Antalyaspor 12 11 Pendikspor 21 10 Fatih Karagümrük 17 10 Samsunspor 16 10 Trabzonspor 16 10 Fenerbahçe 15 10 Gaziantep FK 14 10 Adana Demirspor 14 10 Galatasaray 14 9 Beşiktaş 11 8 Kasımpaşa 10 8 Konyaspor 10 7 MKE Ankaragücü 13 6 Sivasspor 10 6 Başakşehir 9 7 Kayserispor 7 3

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 184 yabancı futbolcu kattı.Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92'sini yerli, 184'ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu.Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Atakaş Hatayspor imza attı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.Takımlara göre yabancı futbolcu transferleri şöyle:Süper Lig ekipleri, 62 farklı ülkeden transfer yaptı.Ligdeki takımların transfer ettiği futbolcular arasında en fazla payı 14 kişiyle Brezilyalılar aldı. Bu ülkeyi 11 futbolcuyla Fransa, 9 futbolcuyla Portekiz ve 8 oyuncuyla Senegal vatandaşları takip etti.Kosova'dan 7, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İtalya, Kamerun ve Yunanistan'dan altışar futbolcu Süper Lig takımlarına transfer oldu.Polonya, Bosna Hersek ve İngiltere'den beşer, Arnavutluk, Danimarka, Nijerya ve Romanya'dan dörder, Arjantin, Cezayir, İspanya, Kolombiya, Gine ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Mali, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Fas, Hollanda, İsveç, Kongo, İsrail, Mısır ile Sırbistan'dan ikişer, Paraguay, Özbekistan, Norveç, Macaristan, Litvanya, Gürcistan, Guadeloupe, Gine Bissau, Gana, Gambia, Gabon, Filipinler, Finlandiya, Angola, Bulgaristan, Çad, Honduras, Irak, İsviçre, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya, Venezuela'dan ise birer futbolcu alındı.