Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 18. haftada görev yapacak hakemler açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
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20 Aralık 2021 14:17
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk

Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

Başakşehir - Giresunspor: Alper Ulusoy




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