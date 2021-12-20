Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk
Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Giresunspor: Alper Ulusoy
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk
Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Giresunspor: Alper Ulusoy