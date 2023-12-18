Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, 19 Aralık Salı günü oynanacak üç maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
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18 Aralık 2023 15:23
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, 19 Aralık Salı günü yapılacak üç maçla başlayacak.

Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

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